Лондон, , 18:28 — REGNUM Британия по итогам прошедших суток обогнала Китай по числу умерших от заражения коронавирусом, сообщает 3 апреля минздрав страны.

По их данным, после того, как в Британии за последние 24 часа от коронавируса умерло 684 человек, общее число жертв достигло 3 605 и превзошло количество погибших в Китае, где пандемия забрала 3 326 жизней.

При этом число выявленных заражений коронавирусом в Британии дошло до 38 168 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии в списки заболевших COVID-19 уже попали премьер-министр Борис Джонсон и наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.

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