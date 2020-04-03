Смоленск, , 18:25 — REGNUM Режим повышенной готовности в Смоленской области продлён до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Региональные власти наделяются дополнительными полномочиями в части принятия тех или иных решений, направленных на защиту здоровья населения. Сегодня мною будут подписаны новые изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», которые продлят все действующие ограничительные мероприятия до 30 апреля. Однако, вновь опираясь на слова Владимира Владимировича Путина, подчеркну, что, если в Смоленской области ситуация с распространением коронавируса стабилизируется быстрее, ограничения будут сняты раньше», — прокомментировал губернатор Алексей Островский.

Согласно изменениям в указе, до 30 апреля вводится запрет на работу предприятий общественного питания, за исключением доставки, не будут работать большинство объектов розничной торговли, а также парикмахерские, салоны красоты, бани. Сауны, фитнес-центры и прочие учреждения. До 1 июня включительно приостановлено бронирование мест и заселение в гостиницы, пансионаты, санатории, детские лагеря.