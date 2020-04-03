Москва, , 18:25 — REGNUM Курьеры и волонтёры смогут бесплатно пользоваться прокатом городских велосипедов в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Велопрокат в 2020 году начнёт работать раньше намеченного срока. Половину станций откроют 10 апреля, оставшуюся часть — спустя неделю.

При этом сперва прокатом смогут пользоваться только курьеры и городские волонтеры. Таким образом планируется ускорить доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые не покидают дома.

Велопрокат будет работать бесплатно, но время таких поездок ограничат, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров. Инструкции по подключению к бесплатному тарифу направлены в курьерские службы и волонтерские организации.

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