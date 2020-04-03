Вильнюс, , 18:21 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 3 апреля, провело онлайн пресс-конференцию, на которой представило разработанный учёными прогноз развития вспышки коронавирусной инфекции в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представлено два варианта развития ситуации: «реалистичный» и «негативный». Согласно обоим прогнозам, пика заболеваемости Литва достигнет на следующей неделе, 9−12 апреля, после чего число заражённых пойдёт на спад.

При этом за год в Литве, согласно первому сценарию заболеет 4597 человек, а 208 скончаются. По второму сценарию, за год суммарное число заболевших составит 5883 человек, умрёт 247.

Правительство Литвы объявило, что спад заболеваемости не означает, что карантин прекратят, иначе Литве грозит вторая волна, однако премьер-министр Саулюс Сквернялис попросил бизнес до 6 апреля обозначить, кто готов вернуться к работе при соблюдении мер безопасности.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что их прогноз смоделирован и проверялся две недели. Пока, уверяют власти Литвы, которые ссылаются на учёных, он отличается от реальной ситуации незначительно. Тысяча заболевших, согласно ему, Литва достигнет 7 апреля.

В Литве всеобщий карантин продлён до 13 апреля, но власти не исключают, что его могут продлить ещё на две недели. В Литве всеобщий карантин введён с середины марта. Всего диагностировано 696 заболеваний коронавирусом, 9 человек скончались.