Липецк, , 18:19 — REGNUM В Липецкой области режим всеобщей самоизоляции продлён до 30 апреля. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов, комментируя обращение президента.

«Президент продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Липецкая область поддерживает эту инициативу. Хотелось бы обратить особое внимание людей старше 65 лет на особо строгий режим самоизоляции. Вы — самая подверженная рискам группа. Не выходите на улицу, приглашайте волонтеров, чтобы они совершали покупки для вас. Школы продолжат работать в дистанционном режиме, детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Прошу всех жителей отнестись серьёзно к ограничительным мерам, беречь себя и своих близких. Работаем вместе», — заявил Артамонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области 3 апреля было подтверждено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а одна из заразившихся прошла курс лечения и была выписана из больницы. Всего на лечении с подтверждённым коронавирусом остаются 14 человек.

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