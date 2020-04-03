Липецк, 3 апреля 2020, 18:19 — REGNUM В Липецкой области режим всеобщей самоизоляции продлён до 30 апреля. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов, комментируя обращение президента.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области 3 апреля было подтверждено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а одна из заразившихся прошла курс лечения и была выписана из больницы. Всего на лечении с подтверждённым коронавирусом остаются 14 человек.
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