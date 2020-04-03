Москва, , 18:20 — REGNUM Санкт-Петербург готов к борьбе с распространением коронавируса. Об этом 3 марта при помощи телемоста заявил губернатор города Александр Беглов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Что касается подготовки города, то город сегодня в тех объёмах, которые необходимы, полностью готов. Подготовлено 2715 специализированных коек для лечения больных коронавирусом. До конца апреля подготовим ещё. Будет 6,5 тыс. коек. Что касается аппаратов ИВЛ на сегодняшний момент их в городе 1870 и до конца апреля приобретём ещё 1144», — сказал Беглов.

По словам губернатора Санкт-Петербурга, у врачей есть средства защиты и все необходимое для лечения пациентов. При этом власти готовы ещё больше нарастить возможности борьбы с коронавирусом в случае роста заболеваемости.

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