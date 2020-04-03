Иваново, , 18:14 — REGNUM Жителей Ивановской области просят не сдавать своё жильё приезжим из Москвы. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин на брифинге 3 апреля.

«Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье. Напоминаю, что действие 236 статьи уголовного кодекса никто не отменял. Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас. Поэтому прошу отнестись с пониманием. Сейчас, к сожалению, в Москве обстановка намного хуже, чем в Ивановской области. Это решение принято на благо жителей Ивановской области», — цитирует Фокина пресс-служба облправительства.

Также в регионе принято решение ограничить работу гостиниц и гостевых домов в регионе — теперь, чтобы заселиться, гость должен предъявить документ, подтверждающий, что он приехал в регион в командировку по работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Ивановской области числится 13 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. В Москве только за последние сутки число случаев выросло на 448.