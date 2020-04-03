Курчатов, Курская область, , 18:14 — REGNUM В Курской области ограничения на въезд в город Курчатов, действующие с 3 апреля, не повлияют на работу атомной станции. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

На станции минимизировали число сотрудников: половину перевели на дистанционную работу или отправили в отпуск. Ежедневно у всех сотрудников бесконтактно измеряют температуру, в медпунктах установили дополнительный контроль за состоянием здоровья персонала.

Силами Курской АЭС организовано производство дезинфицирующего препарата. Для этого приобретена установка производительностью 120 литров в час. «Курская АЭС-Сервис» шьёт защитные марлевые повязки для нужд персонала.

«Атомная станция как критически важный объект жизнеобеспечения населения региона продолжает свою работу в непрерывном режиме. При этом выполняются предупреждающие меры по обеспечению безопасности персонала», — прокомментирова директор АЭС Вячеслав Федюкин.

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