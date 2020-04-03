Архангельск, , 18:12 — REGNUM В Архангельской области перед Александром Цыбульским помимо текущих задач, связанных с коронавирусной инфекцией, встанет большой вызов последних двух лет — реализация мусорной реформы. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил лидер фракции ЛДПР в Архангельском областном собрании Сергей Пивков.

«К реализации реформы очень много нареканий — начиная от качества ее исполнения и заканчивая завышенными тарифами за поставляемые услуги, — сказал депутат. — Что касается проекта «Шиес», который по моему мнению, надо закрыть и забыть как страшный сон, то было бы правильно, ели бы Цыбульский откровенно сообщил, что он собирается делать. Большинство жителей Архангельской области ждут этого ответа на вопрос — что дальше?».

Одной из острых проблем, которые придется решать новому главе региона — потери бизнеса из-за вынужденных каникул.

«Бизнес остро нуждается в поддержке, предприниматели терпят колоссальные убытки. Страдает не только туризм, но и сфера услуг и торговля. Необходимо предусмотреть компенсации. Это требует принятия решения на федеральном уровне, но врио губернатора вполне может обратиться с таким предложением к президенту».

Сергей Пивков также добавил, что решений ждут и простые жители.

«К нам поступает много обращений — у людей практически не остается средств к существованию. Кого-то отправили на «удаленку» и снизили уровень зарплаты, кого-то просто уволили. Проблем очень много. И это первый вызов, с которым столкнется Александр Витальевич. Мы со своей стороны уже направили врио губернатора свои предложения по поддержке населения, в частности, о необходимости снижении оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 2 апреля президент РФ назначил на должность врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, который до сих пор занимал пост главы Ненецкого АО. Прежний губернатор Архангельской области Игорь Орлов ушел по собственному желанию вопреки ранее сделанным заявлениям о намерении не покидать пост.