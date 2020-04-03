Рига, , 18:11 — REGNUM Латвия уже в середине апреля получит экспресс-тесты на выявление COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле порталу LSM.

«Сегодня в Латвии стабильно проводится более 1000 тестов на COVID-19 в сутки», — сказала министр.

По ее словам, новая система экспресс-тестирования позволит определять заражённость коронавирусом в течение 45 минут. Компания-производитель, в связи с огромным спросом, установила специальные квоты для разных стран, но уже в середине апреля они будут доступны и в Латвии.

В первую очередь, отметила Винкеле, экспресс-тесты начнут использовать латвийские больницы.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.