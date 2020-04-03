Москва, , 18:10 — REGNUM Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации в связи с тем, что он помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что после того, как суд принял решение поместить генерала Арсланова под стражу, он был отстранен от должности заместител главы Генерального штаба Вооруженных сил России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия генерал Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на 191,5 млн рублей и на 6,5 млрд рублей. Также следствие считает его причастным к уголовному делу АО «Воентелеком», которое было возбуждено в 2013 году.