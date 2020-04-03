Белгород, , 18:11 — REGNUM Суточное количество уборок помещений увеличили на вокзале железнодорожной станции Белгород. Обработке подвергаются все поверхности, рассказали 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Юго-восточной железной дороги.

На вокзале по громкоговорителям пассажиров регулярно информируют о необходимых мерах профилактики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Дезинфицирующие средства применяют для обработки всех поверхностей, а также ручек дверей, перил и сидений в зале ожидания. В туалетах установили диспенсеры для обработки рук антисептиками. Пассажирам предлагают бесконтактно измерить температуру, а при необходимости — пройти осмотр у дежурного врача-терапевта в медпункте.

Напомним, из-за падения спроса на поездки изменена периодичность курсирования поезда 100/99 Белгород — Москва до 1 июня 2020 года.

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