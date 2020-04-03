Казань, 3 апреля 2020, 18:30 — REGNUM На встрече с волонтерами мэр Казани Ильсур Метшин пообещал решить вопрос с компенсацией расходов на горючее добровольцам, осуществляющим доставку на своих автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба администрации республиканской столицы.

«Мы выделили автомобили от Исполкома для волонтеров. Но понятно, что заявок много, многие пользуются личным транспортом. Волонтерам, которые доставляют продукты пенсионерам на своих машинах, мы компенсируем расходы на бензин», — заверил мэр.

Городской штаб приступил к работе еще 24 марта и имеет в каждом районе свое подразделение. На сегодняшний день средний возраст среди 497 активистов составляет 33 года. Помимо молодых людей, к волонтерскому движению присоединяются целые семьи. Основная часть добровольцев находится дома, где получают информацию о поступающих заявках, а в самом штабе дежурят для оказания экстренной помощи. Заявка после получения обрабатывается в течение двух часов, рассказали волонтеры. С момента работы штаба выполнено более 860 заявок. В среднем, в день поступает около 50 звонков с просьбой о доставке продуктов и лекарств. 90% звонящих — одиноко проживающие пенсионеры в возрасте 85 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани на период дистанционного обучения обеспечат продовольственными наборами 24 481 школьника. Наборы в школы начнут завозить уже с 3 апреля. В общей сложности уже приготовлено 123 тонны продуктов питания. В набор вошли: макароны, говяжьи котлеты, рис, сахар, сливочное и подсолнечное масло, сок, сгущенное молоко. Продукты отправят в 163 городские школы.

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