Казань, , 18:30 — REGNUM На встрече с волонтерами мэр Казани Ильсур Метшин пообещал решить вопрос с компенсацией расходов на горючее добровольцам, осуществляющим доставку на своих автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба администрации республиканской столицы.

« Мы выделили автомобили от Исполкома для волонтеров. Но понятно, что заявок много, многие пользуются личным транспортом. Волонтерам, которые доставляют продукты пенсионерам на своих машинах, мы компенсируем расходы на бензин », — заверил мэр.

Городской штаб приступил к работе еще 24 марта и имеет в каждом районе свое подразделение. На сегодняшний день средний возраст среди 497 активистов составляет 33 года. Помимо молодых людей, к волонтерскому движению присоединяются целые семьи. Основная часть добровольцев находится дома, где получают информацию о поступающих заявках, а в самом штабе дежурят для оказания экстренной помощи. Заявка после получения обрабатывается в течение двух часов, рассказали волонтеры. С момента работы штаба выполнено более 860 заявок. В среднем, в день поступает около 50 звонков с просьбой о доставке продуктов и лекарств. 90% звонящих — одиноко проживающие пенсионеры в возрасте 85 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани на период дистанционного обучения обеспечат продовольственными наборами 24 481 школьника. Наборы в школы начнут завозить уже с 3 апреля. В общей сложности уже приготовлено 123 тонны продуктов питания. В набор вошли: макароны, говяжьи котлеты, рис, сахар, сливочное и подсолнечное масло, сок, сгущенное молоко. Продукты отправят в 163 городские школы.

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