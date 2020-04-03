Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Клоуны в условиях эпидемии коронавируса продолжают поддерживать и радовать детей, оказавшихся в это тревожное время в больничных палатах и хосписах. Несмотря на введённые ограничительные меры на посещение медицинских учреждений, артисты провели для детей и родителей уникальную двухстороннюю онлайн-трансляцию. Об этом 3 апреля ИА REGNUM рассказали в фонде «ЛенЗдравКлоун».

Как отметили организаторы, больничные клоуны сейчас особенно нужны, потому что помогают разрядить атмосферу тревожности, которая в медицинских учреждениях во время карантина чувствуется особо остро. Не улучшают ситуацию и вводимые меры по противодействию распространения инфекции, которые влияют на платежи от благотворительных фондов, откладывают операции, а дети и родители остались на отделениях и очень долго ждут помощи.

Поэтому актеры сочли, что двусторонние онлайн-трансляции в ситуации карантина — очевидное решение в сложившейся ситуации. Но на деле оказалось, что организовать их очень непросто.

«Больничная клоунада — это импровизация, основанная на контакте с конкретным ребёнком. Для этого не подходит простой видеосозвон с ноутбуков и телефонов: ключевым фактором в работе клоунов является эффект присутствия, нужно, чтобы маленькие зрители видели команду целиком, с хорошей детализацией фокусов и предметов, которые клоуны держат в руках», — пояснили в фонде.

При выходе в больницу в режиме онлайн как никогда важны нюансы взаимодействия клоунов между собой, а также — реакция детей, которая формирует ход дальнейшего выступления. Желательными условиями такого взаимодействия является большой экран на стороне больницы, профессиональная камера и микрофоны, устойчивый канал связи.

«Сейчас мы подключаем к трансляциям девять больниц, с которыми работаем постоянно. Так мы будем поддерживать связь с детьми, с которыми уже сложился контакт. Одновременно мы готовы сотрудничать с другими больницами, потому что понимаем, что дети и их родители в любой больнице переживают одинаковую изоляцию и нуждаются в поддержке», — пояснила учредитель и генеральный директор фонда «ЛенЗдравКлоун» Дарья Зарина.

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