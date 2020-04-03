Краснодар, , 17:57 — REGNUM Большие очереди за пропусками для передвижения на транспорте выстроились в Краснодарском крае, сообщения об этом появились в социальных сетях.

«Люди в Краснодаре в департаменте транспорта ждут пропуска в 19:30 и многие стоят с обеда, а представители департамента транспорта говорят идите домой», — цитирует издание Регион.Онлайн сообщение жительницы города в социальной сети.

В паблике «Типичный Краснодар» появились фото и видео, на которых видно, что в местах выдачи пропусков, в частности перед администрациями муниципалитетов, выстраиваются очереди. В итоге многие из тех, кому пропуска необходимы для работы, получить их не могут.

«Уважаемый Типичный, крик о помощи, обратитесь ещё раз в штаб, это просто издевательство над оставшимися организациями, которые должны работать для обеспечения жизнедеятельности людей во время карантина. Cегодня наша доставка с продуктами питания не поехала, мы со вчерашнего дня пытаемся получить пропуска, ни на один номер невозможно дозвониться, звоним с 6:00, телефон горячей линии идёт сразу обрыв», — написала подписчица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 3 апреля в Краснодарском крае запрещено движение автотранспорта, в том числе и личного. Для предприятий и организаций организована выдача специальных пропусков для передвижения транспортных средств: транзитные, внутри региона и внутри муниципалитета.