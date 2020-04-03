Омск, 3 апреля 2020, 17:50 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков в условиях режима самоизоляции в регионе дал рекомендации семьям с детьми.
Как сообщили ИА REGNUM 3 апреля в областном правительстве, Бурков рекомендует родителям внимательнее отнестись к своим детям.
«Я хотел бы обратиться ещё ко всем родителям. Дети сегодня гуляют вместе, скученно на площадках. Нельзя этого допускать! Я понимаю вас, вижу по своему ребёнку, который дома уже бегает по потолку», — сказал руководитель региона.
По его словам, его ребёнку также хочется общения со сверстниками и «нужна улица».
«Но мы должны сберечь здоровье своих детей. Поэтому внимательно относитесь к ним», — резюмировал Бурков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса введён режим всеобщей самоизоляции. Нарушителей обещают «жёстко наказывать».
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