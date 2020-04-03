Москва, , 17:50 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня, 3 апреля, совершил объезд вокруг Москвы по кольцевой автодороге с иконой Богоматери «Умиление», которую верующие считают чудотворной, и молился об избавлении от «морового поветрия».

Предстоятель Русской православной церкви призвал сегодня всех верующих к совместной молитве об избавлении от коронавируса и чтению акафиста иконе «Умиление».

Речь идет об иконе Божией Матери «Умиление» — клейном образе преподобного Серафима Саровского. После смерти преподобного Серафима эта икона была передана в Дивеевский женский монастырь — чудотворный образ стал главной святыней обители.