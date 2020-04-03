Анкара, , 17:47 — REGNUM В Турции начнут собирать кровь уже переболевших коронавирусом людей для ее переливания новым пациентам, заявил 3 апреля глава турецкого филиала общества Красного Полумесяца Керем Кынык.

По его словам, эти процедуры начнут осуществлять со следующей недели.

Турецкие медики надеются, что в крови уже переболевших COVID-19 выработались антитела и их можно использовать для предотвращения распространения коронавируса.

«Из-за отсутствия вакцины против вируса мы должны использовать другие возможности… Я считаю, что этот метод станет одним из самых эффективных в мире», — заявил Кынык телеканалу TRT.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило один млн. человек.

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