Москва, , 17:46 — REGNUM Активисты «Волонтерской роты Боевого Братства» передели более 5 тысяч защитных масок 40-й больнице в Коммунарке, службам охраны правопорядка и медицинским работникам Троицкого и Новомосковского округа Москвы. Кроме того, на следующей неделе несколько тысяч средств защиты будет отправлено «Волонтерской Ротой» для медицинских работников Донбасса. Об этом сообщил член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы, первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.

«Мы закупили и передали более пяти тысяч медицинских масок сотрудникам 40-й больницы в Коммунарке, службам охраны правопорядка и медицинским работникам Троицкого и Новомосковского округа Москвы. Наша Волонтерская рота работает во многих регионах страны, помогая решать самые насущные задачи. Ребятами можно гордиться. У нас есть будущее, когда у нас такая молодежь. И, как всегда бывает в трудную минуту, люди проявляют себя, становится ясно, кто чего стоит. Очень много тех, кто не отсиживается, готов работать, предлагает помощь и взаимодействие — от прихожан храмов до футбольных болельщиков», — подчеркнул Дмитрий Саблин.

Как отметил руководитель «Волонтерской роты Боевого Братства» Антон Демидов, активисты организации открыли штаб в Коммунарке и ежедневно более 100 волонтеров из объединённого штаба объезжают пожилых людей, развозят им горячее питание, покупают еду и лекарства, выгуливают собак.

«Уже выполнено несколько тысяч таких заказов», — сказал он.