Москва, 3 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Активисты «Волонтерской роты Боевого Братства» передели более 5 тысяч защитных масок 40-й больнице в Коммунарке, службам охраны правопорядка и медицинским работникам Троицкого и Новомосковского округа Москвы. Кроме того, на следующей неделе несколько тысяч средств защиты будет отправлено «Волонтерской Ротой» для медицинских работников Донбасса. Об этом сообщил член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы, первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.
Как отметил руководитель «Волонтерской роты Боевого Братства» Антон Демидов, активисты организации открыли штаб в Коммунарке и ежедневно более 100 волонтеров из объединённого штаба объезжают пожилых людей, развозят им горячее питание, покупают еду и лекарства, выгуливают собак.