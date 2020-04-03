Москва, , 17:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности прокомментировал своё решение о продлить режима нерабочих дней в стране.

«В соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся, и это необходимо, для того чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что такого мнения придерживаются специалисты, и российские власти, безусловно, будут прислушиваться к нему.

«Всю работу будем строить исходя именно из этого, обеспечивая главный приоритет — жизнь и здоровье граждан России», — отметил он.

Напомним, накануне Владимир Путин в видеообращении к нации объявил о решении продлить режим нерабочих дней в России в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса на месяц — до 30 апреля включительно.