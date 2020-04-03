Рига, , 17:45 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 35 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 493. Об этом пишет в пятницу, 3 апреля, портал LSM.

По данным журналистов, в течение 24 часов медики провели 1364 теста, общее количество обследованных составило 18 198. В стационаре в больницах находится 31 пациент, у троих болезнь протекает в тяжёлой форме.

Отмечается, что в пятницу на территории страны был подтверждён первый случай смерти из-за COVID-19. Вся информация о коронавирусе обобщена на специальном портале covid19.gov.lv (http://covid19.gov.lv/).

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.