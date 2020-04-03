Саратов, , 17:47 — REGNUM Многодетные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами, находящиеся на социальном обслуживании в Саратовской области, обеспечат медицинскими масками. Уже ведется раздача 30 тыс. масок, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

Маски многоразового использования начали раздавать в крупных населенных пунктах с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут обратиться за помощью и на телефоны горячих линий. В первые дни работы сотрудники минсоцразвития области уже ответили на 927 обращений, в колл-центрах — на 494 обращения, на телефонах доверия — на 534 звонка. По всем вопросам оказана необходимая помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за полторы недели саратовские добровольцы совершили более 200 выездов по заявкам жителей.

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