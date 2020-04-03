Ватикан, , 17:43 — REGNUM Решение о продлении особых мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, принял Ватикан. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Святого престола.

Меры, направленные против распространения коронавируса в координации с мероприятиями, обнародованными правительством Италии 1 апреля 2020 года, были продлены Ватиканом до 13 апреля текущего года.

Напомним, город-государство Ватикан предпринял ряд мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. До 3 апреля включительно были закрыты для туристов и экскурсий собор Святого Петра и площадь перед ним, а также все музеи и археологические зоны при папских базиликах Рима.

В Ватикане открыты только аптека и супермаркет, при этом их посетители обязаны соблюдать правила, установленные в период эпидемии коронавируса. Также согласно рескрипту, подписанному Папой Римским Франциском, приостановлена вся процессуальная деятельность в рамках судебной системы города-государства Ватикан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести случаях заражения коронавирусом, выявленных на территории Ватикана.

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