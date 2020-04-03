Тюмень, , 17:41 — REGNUM В Тюменской области с 6 апреля 2020 года после долгих каникул возобновится дистанционное обучение школьников. Для них стартует четвёртая четверть. Вернутся к удалённой учёбе и тюменские студенты, сообщил на брифинге 3 апреля директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Учителя и преподаватели также будут работать из дома. За длинные каникулы школьники обеспечены всем необходимым для дистанционного обучения.

Кроме того, в детских садах Тюменской области остаются дежурные группы для детей родителей, чья работа не попадает под карантинные мероприятия.