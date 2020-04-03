Рязань, , 17:39 — REGNUM Специализированную следственную группу по расследованию преступлений, связанных с нарушением мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, создали в СК по Рязанской области. Сотрудники будут реагировать и расследовать фейки о коронавирусе, сообщили 3 апреля в пресс-службе ведомства.

Следователи будут заниматься преступлениями, связанным с распространением заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также нарушениями санитарно-эпидемиологических правил и мер безопасности. В состав группы включены наиболее опытные сотрудники следственного управления.

Работа группы будет осуществляться во взаимодействии с региональными управлениями МВД, Роспотребнадзора и областного минздрава.