Симферополь, , 17:37 — REGNUM Два пациента, которые перенесли коронавирусную инфекцию, выписаны из больниц Крыма. Об этом 3 апреля на заседании в правительстве РК сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«У нас выписаны первые пациенты, у которых ранее был подтверждён диагноз — коронавирусная инфекция. Им была оказана вся необходимая помощь, после получения отрицательных результатов повторных исследований на наличие коронавируса их отпустили домой», — отметил Чемоданов.

По его словам, один из пациентов был выписан из евпаторийской городской больницы, второй — из сакской районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму зафиксировали два новых случая коронавируса. Один заболевший — крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников. Второй — москвич, приехавший в Крым к родственникам. Таким образом количество заболевших COVID-19 в Крыму составляет 16 человек.