Рим, , 17:33 — REGNUM

Во множестве римских магазинов появились так называемые «тележки солидарности« для помощи тем, кто не может купить себе еду сам, передает информагентство ANSA в пятницу, 3 апреля.

Одна из тележек ставится в стороне от остальных, на ней соответствующая надпись. Граждане, которые хотят помочь тем, кто остался без работы и денег, могут положить туда что-то из приобретенного в этом же супермаркете.

Ранее итальянские СМИ сообщали о вновь появившихся на улицах городов в южных провинциях страны «корзинах солидарности», куда желающие помочь могут положить деньги, а испытывающие нужду — взять их.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года.

На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (по данным властей — 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 2 апреля, в Италии умерли 13 915 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 760. Выздоровели 18 278 человек, за день этот показатель увеличился на 1431. Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 2477 (днем ранее — на 2937), без учета выздоровевших и погибших этот показатель составляет 83 049 (с учетом выздоровевших и погибших — 115 242).