Омск, 3 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса намерены обеспечить стимулирующие выплаты медикам, работающим с инфекционными больными. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 апреля в региональном правительстве.
Медработников также обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты и возможностью временного проживания вне дома, на отдельной закрытой территории.
«На оперативном штабе я поставил минздраву задачу обеспечить средствами индивидуальной защиты всех медицинских работников: как врачей, так и медсестер», — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.
По его словам, минфину поставлена задача обеспечить стимулирующие выплаты врачам, работающим с больными с коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области на утро 3 апреля зарегистрировано девять подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. В регионе действует режим всеобщей самоизоляции.
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