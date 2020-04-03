Омск, , 17:30 — REGNUM В Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса намерены обеспечить стимулирующие выплаты медикам, работающим с инфекционными больными. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 апреля в региональном правительстве.

Медработников также обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты и возможностью временного проживания вне дома, на отдельной закрытой территории.

«На оперативном штабе я поставил минздраву задачу обеспечить средствами индивидуальной защиты всех медицинских работников: как врачей, так и медсестер», — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

По его словам, минфину поставлена задача обеспечить стимулирующие выплаты врачам, работающим с больными с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области на утро 3 апреля зарегистрировано девять подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. В регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

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