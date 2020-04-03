Казань, , 17:35 — REGNUM Управлением Роспотребнадзора Татарии проведено 12,5 тыс. исследований в связи с коронавирусной инфекцией. Помимо Центра гигиены и эпидемиологии РТ, подключились к работе лаборатории минздрава РТ. На сегодняшний день в республике есть возможность проводить 1,5 тыс. исследований в сутки, об этом сообщила руководитель республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Сегодня на территории Татарии имеется 25 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 6 человек являлись бессимптомными носителями инфекции.

Во время сессии вопросов и ответов заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала о том, что около 170 тыс. раз воспользовались жители сервисом для передвижения во время изоляции.

«На сегодня по состоянию на 12.00 часов было зафиксировано около 170 тыс. смс-обращений», — сообщила Фазлеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Жители республики вернулись из европейских стран — Франции, Германии, Швейцарии. Повышения температуры у них не выявлено, состояние ближе к удовлетворительному. В настоящее время они проходят лечение в республиканской клинической инфекционной больнице Казани.

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