Великий Новгород, , 17:26 — REGNUM Главный врач Новгородской областной клинической больницы Илья Кяльвияйнен обратился к горожанам с призывом строго соблюдения режима самоизоляции.

«Не допустить распространения коронавирусной инфекции нам позволит исключительно соблюдение рекомендаций. Нарушение карантинного режима приведёт к дестабилизации положения. И только его соблюдение способно значительно снизить всевозможные риски», — заявил он.

В свою очередь главный врач Валдайской ЦРБ Наталья Усатова также обратилась к жителям региона:»Даже если бы нам не хватало средств спецзащиты, то это можно было сделать по-другому. Это провокация, по-другому не назовешь. Мы, медики, не поняли этой выходки. Даже мы не позволяем себе перемещаться по области. Ведь можно было уточнить у министра, какая у нас потребность, подключить волонтеров к этой работе. Весь процесс в регионе по борьбе с коронавирусом контролирует министр и лично губернатор».

Как ранее сообщали региональные СМИ, в четверг, 2 апреля в Окуловском районе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения задержали председателя «Альянса врачей» Анастасию Васильеву.

Жительница Москвы Анастасия Васильева покинула место проживания и поехала в Великий Новгород под предлогом оказания медицинской помощи, сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области.

Анастасию Васильеву полиция остановила на 402 километре трассы М-11 в Окуловском районе. В настоящее время Анастасия Васильева задержана.

Суд рассмотрит два протокола: о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Как стало известно СМИ, рассматриваются и другие факты противоправного поведения главы «Альянса врачей».

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