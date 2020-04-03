Великий Новгород, 3 апреля 2020, 17:26 — REGNUM Главный врач Новгородской областной клинической больницы Илья Кяльвияйнен обратился к горожанам с призывом строго соблюдения режима самоизоляции.
В свою очередь главный врач Валдайской ЦРБ Наталья Усатова также обратилась к жителям региона:»Даже если бы нам не хватало средств спецзащиты, то это можно было сделать по-другому. Это провокация, по-другому не назовешь. Мы, медики, не поняли этой выходки. Даже мы не позволяем себе перемещаться по области. Ведь можно было уточнить у министра, какая у нас потребность, подключить волонтеров к этой работе. Весь процесс в регионе по борьбе с коронавирусом контролирует министр и лично губернатор».
Как ранее сообщали региональные СМИ, в четверг, 2 апреля в Окуловском районе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения задержали председателя «Альянса врачей» Анастасию Васильеву.
Жительница Москвы Анастасия Васильева покинула место проживания и поехала в Великий Новгород под предлогом оказания медицинской помощи, сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области.
Анастасию Васильеву полиция остановила на 402 километре трассы М-11 в Окуловском районе. В настоящее время Анастасия Васильева задержана.
Суд рассмотрит два протокола: о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Как стало известно СМИ, рассматриваются и другие факты противоправного поведения главы «Альянса врачей».
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