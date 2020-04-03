Тула, , 17:26 — REGNUM Более 17, 6 тыс. семей в Тульской области получат ежемесячную выплату в пять тысяч рублей на каждого ребёнка до трёх лет, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 3 апреля.

Как уточняется, выплаты будут получать семьи, имеющие право на материнский капитал, в том числе уже распорядившиеся его средствами, выплаты будут производиться на каждого ребёнка в период с апреля по июнь.

«Предоставлять их будут через отделения Пенсионного фонда России (ПФР) на основании заявления, которое можно подать до конца года в электронном виде через портал государственных услуг», — уточнили в управлении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение о выплатах семьям с детьми президент РФ Владимир Путин дал в ходе своего обращения к гражданам России 25 марта.