Москва, , 17:23 — REGNUM Первым трём нарушителям режима самоизоляции в Москве выданы постановления о денежных штрафах, сообщил 3 апреля журналистам начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Нарушители, у которых ранее был выявлен коронавирус в лёгкой форме, подписали согласие на лечение дома.

Позднее камеры видеонаблюдения зафиксировали, что эти граждане выходили на улицу.

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы оформили протоколы, оштрафовав каждого из нарушителей на четыре тыс. рублей.

Кроме того, все трое доставлены в Царицынский обсервационный центр, где будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, столичный муниципальный закон об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в Москве гласит, что за факт нарушения взимается штраф в четыре тыс. рублей, а второе нарушение режима наказывается штрафом в пять тыс. рублей.

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