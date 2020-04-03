Черкесск, , 17:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии стали известны суммы выплат медицинским работникам, которые принимают участие в мероприятиях по противодействию распространению коронавируса. Денежные средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета.

Так, по 30 тыс. рублей в месяц будут получать вдобавок к своей зарплате врачи, оказывающие помощь больным COVID-19 в стационарах.

«Общий размер доплаты из регионального и федерального бюджета врачам этой категории составит порядка 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс — службы главы и правительства республики.

Выплаты среднему медицинскому персоналу составят 25 тыс. рублей, младший и прочий медицинский персонал получит по 20 тыс. рублей.

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