Тюмень, , 17:19 — REGNUM В Тюменской области трое из пяти заболевших COVID-19 за последние сутки находятся в состоянии средней тяжести. Об этом на брифинге 3 апреля сообщила заместитель главы региона Ольга Кузнечевских.

«Это не удовлетворительное состояние, это тяжелые последствия от инфекции. Люди возрастные и отягощены другими заболеваниями. Не зря мы просим оставаться дома и детей, и молодых людей, и взрослых граждан 65+», — акцентировала внимание журналистов Ольга кузнечевских.

Кроме того, пятеро заболевших за минувшие сутки находились под контролем медиков. Их первичные анализы на коронавирус были отрицательными. Двое из них вернулись из зарубежных поездок, ешё два пациента участвовали в международной конференции в Тюмени, один пациент прилетел недавно из Москвы.

«Но анализы берут несколько раз, и повторные анализы показали положительный результат», — отметила Ольга Кузнечевских.

Напомним, в Тюменской области со 2 апреля введён режим обязательной самоизоляции граждан.