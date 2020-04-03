Тюмень, 3 апреля 2020, 17:19 — REGNUM В Тюменской области трое из пяти заболевших COVID-19 за последние сутки находятся в состоянии средней тяжести. Об этом на брифинге 3 апреля сообщила заместитель главы региона Ольга Кузнечевских.
Кроме того, пятеро заболевших за минувшие сутки находились под контролем медиков. Их первичные анализы на коронавирус были отрицательными. Двое из них вернулись из зарубежных поездок, ешё два пациента участвовали в международной конференции в Тюмени, один пациент прилетел недавно из Москвы.
Напомним, в Тюменской области со 2 апреля введён режим обязательной самоизоляции граждан.