Рига, , 17:17 — REGNUM В латвийском городе Добеле из-за COVID-19 полностью закрыто детское отделение больницы. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил председатель правления Добельской больницы Юрис Богужс.

По его словам, у ребёнка, который находился на лечении, был выявлен коронавирус. После чего, отметил он, всё детское отделение больницы пришлось закрыть.

Богужс отказался назвать точное число сотрудников больницы, которые контактировали с заболевшим COVID-19 и сейчас находятся на карантине. При этом он признал, что ситуация оказывает влияние на работу больницы в целом.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.