Рига, 3 апреля 2020, 17:17 — REGNUM В латвийском городе Добеле из-за COVID-19 полностью закрыто детское отделение больницы. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил председатель правления Добельской больницы Юрис Богужс.
По его словам, у ребёнка, который находился на лечении, был выявлен коронавирус. После чего, отметил он, всё детское отделение больницы пришлось закрыть.
Богужс отказался назвать точное число сотрудников больницы, которые контактировали с заболевшим COVID-19 и сейчас находятся на карантине. При этом он признал, что ситуация оказывает влияние на работу больницы в целом.
Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.