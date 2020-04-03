Екатеринбург, , 17:33 — REGNUM В Свердловской области продлял режим самоизоляции, введённый для борьбы с COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков.

Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев. Меры будут различаться в зависимости от населённых пунктов. Екатеринбург в данном случае является «зоной риска», добавил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в регионе ввели 31 марта 2020 года. В области подтверждено 39 случаев COVID-19.

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