Кудрово, Ленинградская область, , 17:22 — REGNUM Жителей многоэтажного дома в городе Кудрово Ленинградской области попросили самоизолироваться на 14 дней из-за соседки, у которой после зарубежной поездки обнаружен коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе муниципального образования «Заневское городское поселение».

Жилые дома в Кудрово Дарья Драй © ИА REGNUM

Подтверждённый тест на наличие новой короновирусной инфекции жительница Кудрово получила накануне. На днях она вернулась из путешествия в Таиланд.

Как отметили в администрации муниципального образования, все общественные помещения — подъезды, лифты и дверные ручки — подверглись полной санитарной обработке специальным раствором.

«На входе в дом размещено объявление с просьбой к жителям самоизолироваться на 14 дней. Просьба несёт рекомендательный характер», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в администрации пояснили, что ограничения касаются двух этажей, но уточнять, каких именно в 25-этажном доме, отказались, сославшись на конфиденциальную информацию.

«Это вчерашний выявленный случай, она находится на лечении дома. Состояние ее оценивается как удовлетворительное», — пояснил представитель администрации МО.

Читайте также: Власти Ленобласти начнут в тестовом режиме вводить локальный карантин

Напомним, в Ленобласти за последние сутки — 10 новых случаев COVID-19, всего их количество достигло 41 случая.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ленобласти поддержат часть пенсионеров допвыплатой за самоизоляцию