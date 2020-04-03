Курск, , 17:11 — REGNUM В Курске процесс дезинфекции городского транспорта транслируют в режиме онлайн. Как сообщила пресс-служба областной администрации, меры санитарной обработки транспорта усилили в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Все профилактические мероприятия на транспорте проводят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и транслируют в режиме реального времени. Камеры видеонаблюдения установлены на улицах Кавказской, 2-й Агрегатной, 50 Лет Октября, Малиновой и 4-й Первомайской.

Чтобы проследить за санитарными мероприятиями, нужно скачать приложение VideoCam KTK, которое доступно на платформах IOS, Android и Windows.

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