Рига, , 17:11 — REGNUM Организовать нормальное перемещение жителей между латвийской Валкой и эстонской Валгой не удаётся. Система пропусков и разрешений действует произвольно. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила руководитель секретариата думы Валки Ингуна Медне.

«Ситуации разные, — говорит Медне. — Если семьи живут одновременно в Валге и Валке мать может получить пропуск, чтобы пройти к мужу, а ребёнок, чтобы попасть к отцу — нет».

Напомним, около 500 жителей латвийской Валки работают в эстонской Валге — едином, разделённом на две части границей, городе. Разрешения для жителей Валки на переход границы выдаёт эстонская полиция и совет национального ополчения.

Правила прохода с эстонской стороны меняются ежедневно. По сути, отмечают журналисты, возможность пройти во вторую часть приграничного города для многих жителей латвийской Валки сегодня закрыта.

В марте в ЕС прекратила существование шенгенская зона. Почти все национальные границы восстановлены. Во многих странах из-за пандемии COVID-19 отменены занятия в школах, спортивных секциях.