Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Разработчики игры Rogue Legacy анонсировали её продолжение. Публикация была размещена 3 апреля на Twitter-странице студии Cellar Door Games.

https://twitter.com/CellarDoorGames/status/1245808522010472448

Компания пока что не сообщила никаких подробностей. Однако небольшой тизерный ролик даёт понять, что разработка продолжения весёлой «пиксельной» игры действительно ведётся.

Релиз первой части Rogue Legacy состоялся в 2013 году. Игра представляет собой платформер (персонаж передвигается по платформам для завершения уровня) с элементами roguelike (присутствует процедурная генерация уровней, а герой имеет всего одну жизнь).

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