Тирасполь, , 17:09 — REGNUM Власти Приднестровья запросили у России поставку тест-систем для выявления коронавируса COVID-19. Как передает ИА REGNUM, премьер-министр ПМР Александр Мартынов сообщил, что они могут поступить в республику уже на следующей неделе.

Мартынов рассказал, что провел телефонные переговоры с российскими коллегами на этот счет, и российская сторона подтвердила готовность к сотрудничеству. К решению этой задачи подключился МИД ПМР.

Ранее Россия передала Молдавии большую партию тест-систем для выявления COVID-19. Часть из них предназначена для приднестровцев, его Молдавия настояла, чтобы анализы проводились в Кишиневе.

Власти Приднестровья тем временем намерены развернуть в республике собственную лабораторию для исследования проб на наличие коронавируса COVID-19.

Глава государства Вадим Красносельский назвал этот вопрос жизненно важным для республики и призвал специалистов приложить максимум усилий для реализации этого проекта, важнейшего для обеспечения безопасности приднестровского народа.

До сих пор анализы жителей Приднестровья на коронавирус отправляли на проверку в Кишинев, что приводило к значительным задержкам. Результаты анализов порой приходили, когда люди уже умерли.

Молдавия, между тем, продолжает в условиях пандемии блокировать ввоз в Приднестровье необходимых лекарств. А Приднестровье обратилось за помощью к России. С 17 марта в ПМР действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса COVID-19, введены ограничение на въезд в республику.

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