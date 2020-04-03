Челябинск, , 17:07 — REGNUM В Челябинской области продлён режим обязательной «самоизоляции». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Режим будет действовать до 19 апреля. До этого времени гражданам запрещено покидать жильё без нужды.

Изменить режим губернатор Алексей Текслер готов через 14 дней после последнего выявленного заражённого. По его словам, это позволит порвать все цепочки передачи коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, режим был введён 31 марта. При этом ранее Текслер не считал жёсткий карантин обязательной мерой.