Тбилиси, , 17:04 — REGNUM В полевом госпитале, который был устроен в райцентре Марнеули, 3 апреля были проведены дезинфекционные работы, после чего он был демонтирован. Об этом сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.

«Исходя из того, что режим карантина с находящегося в Марнеули медицинского центра «Джео Госпиталь» снят и клиника в случае необходимости будет главным в регионе медицинским учреждением по приему пациентов, рассчитанный на 100 пациентов полевой госпиталь в Марнеули прекращает функционирование», — говорится в сообщении.

Полевой госпиталь был разбит в Марнеули 23 марта после того, как в этом и соседнем с ним Болнисском муниципалитете был объявлен карантин. Причиной карантина стал выявленный у жительницы Марнеули случай коронавируса неустановленного происхождения. За период функционирования полевого госпиталя в нем было обследовано около 200 пациентов.

Напомним, что 3 апреля в Грузии фиксируется 148 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 27 пациентов. В режиме карантина остаются 5392 человека, а в стационарах — 319 пациентов.

С 21 марта в стране введен режим чрезвычайного положения, с 31 марта по всей Грузии объявлен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов действует комендантский час.