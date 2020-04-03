Брянск, , 17:05 — REGNUM Режим нерабочих дней продлён в Брянской области по 30 апреля включительно. Об этом сообщили 3 апреля в региональном оперативном штабе.

Изменения о продлении нерабочих дней внесены в постановление правительства Брянской области от 17 марта 2020 года. По 30 апреля на территории региона запрещено проведение любых массовых мероприятий, приостановлена деятельность клубов, кинотеатров, развлекательных центров, детских досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приёма ставок.

До 1 июня приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в санаторно-курортных организациях.