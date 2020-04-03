Краснодар, , 17:02 — REGNUM Карантина на территории Краснодарского края может быть продлён — с такой просьбой к губернатору обратились врачи региона, сообщила 3 апреля пресс-служба администрации края.

Как заверили медики, больницы готовы к работе в самых сложных условиях.

«С 1 апреля развернули госпиталь на базе инфекционной больницы, теперь он будет работать как Covid-госпиталь. Кроме того, открыли общежитие на 150 мест, приобрели для врачей все необходимые средства защиты, маски. Планируется к закупке 35 аппаратов ИВЛ», — отметил главврач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов.

Участники встречи отметили, что сегодня единственный способ избежать заражения — это продление карантина как минимум ещё на две недели.

«То, что происходит — вызов человечеству, а не просто стране, но мы должны его пройти. Для этого нужно еще больше объединиться и действовать только совместными усилиями. И пусть меры, принимаемые нами, непопулярны, но они необходимы, чтобы купировать ситуацию в регионе», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, режим карантина в Краснодарском крае действует с 31 марта и введён до 5 апреля.