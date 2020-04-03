Абакан, , 17:00 — REGNUM С целью недопущения распространения коронавируса в Хакасии на неделю продлят режим всеобщей самоизоляции. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, он будет действовать до 12 апреля. Не исключено дальнейшее продление режима, всё будет зависеть от складывающейся эпидситуации.

На сегодняшний день власти Хакасии охарактеризовали ситуацию в республике как стабильную. Но, как подчёркивается, «это не повод ослаблять контроль и расслабляться».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии выздоровел первый пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Двое других пациенток продолжают лечение, их болезнь протекает в лёгкой форме.

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