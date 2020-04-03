Владимир, 3 апреля 2020, 17:00 — REGNUM Во Владимирской области благотворительный фонд помощи детям «Открытые сердца» начал сбор средств на борьбу с коронавирусом. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, с такой инициативой выступил губернатор Владимир Сипягин.
Деньги пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты для волонтёров и медиков, а также на помощь семьям с детьми Владимирской области. Первый взнос внёс в фонд сам губернатор, и на эти средства закупили перчатки, одежду, маски, антисептики и бахилы для волонтёров.
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