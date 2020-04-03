Тюмень, , 16:55 — REGNUM В Тюменской области насчитывается 11 заболевших COVID-19. Четверо из них выздоровели. Пять человек находятся в больнице под наблюдением врачей, ещё двое — под наблюдением медиков. Уточнённые данные сообщила на брифинге 3 апреля заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

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По данным областного оперативного штаба, за сутки в регионе появилось 5 человек с подтвержденным результатом на коронавирус.

Отметим, что на официальном сайте Роспотребнадзора «Стопкорнавирус.ру» опубликованы иные данные по региону: 11 заболевших COVID-19 и 2 выздоровевших.

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