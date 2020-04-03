Симферополь, , 16:55 — REGNUM Власти Крыма призывают местных работодателей, которые в данный момент испытывают финансовые трудности, заявлять о себе через управления занятости и регистрацию на специальном портале «Работа в России». Об этом 3 апреля на заседании в правительстве РК заявила вице-премьер — министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

«Там появилась новая вкладка по наличию задолженности на зарегистрированном предприятии. Эту задолженность обязательно надо фиксировать для того, чтобы потом могли приниматься какие-то меры поддержки», — отметила Романовская.

По её словам, регистрация — обязательное условие для предпринимателя, если он рассчитывает на получение компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РК сообщили, что крымские предприятия, по предварительным данным, задолжали своим работникам из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, более 100 миллионов рублей зарплаты.

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