Симферополь, 3 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Власти Крыма призывают местных работодателей, которые в данный момент испытывают финансовые трудности, заявлять о себе через управления занятости и регистрацию на специальном портале «Работа в России». Об этом 3 апреля на заседании в правительстве РК заявила вице-премьер — министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.
По её словам, регистрация — обязательное условие для предпринимателя, если он рассчитывает на получение компенсации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РК сообщили, что крымские предприятия, по предварительным данным, задолжали своим работникам из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, более 100 миллионов рублей зарплаты.
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