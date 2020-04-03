История вопроса

Новости о продолжающейся экспансии Китая в Африканский континент. Используя значительную экономическую мощь, КНР усиливает свое присутствие в странах Африки, реализуя масштабные инфраструктурные проекты.

Среди целей Китая в регионе – получение доступа к ресурсам (нефть, газ), крупному рынку сбыта китайских товаров, обеспечение безопасности торговых путей, а также сооружение форпостов для распространения влияния.

Предлагая крупные кредиты под незначительный процент Китая смог добиться значительной долговой зависимости ряда стран Африки, что в перспективе может помочь Поднебесной усилить влияние на политику стран-должников.

США воспринимает рост присутствия КНР в Африке как прямую угрозу собственным интересам.

