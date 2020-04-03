Пекин, 3 апреля 2020, 16:51 — REGNUM Проблему пандемии обсудили по телефону председатель КНР Си Цзиньпин и намибийский президент Хаге Гейнгоб 3 апреля, передаёт Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин пообещал оказать Намибии и другим странам Африки помощь в борьбе с распространением COVID-19. Китайская сторона пообещала африканским партнёрам поделиться опытом противодействия вирусу.
Напомним, в Африке количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 7028 с 284 летальными исходами. Излечился 561 человек.
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